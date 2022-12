Qatar, DEC 15: ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌ లో ఫైనలిస్టులు (FIFA World Cup) ఖరారయ్యారు. రెండో సెమీఫైనల్ మ్యాచ్‌లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ ఫ్రాన్స్ (France) ఘన విజయం సాధించింది. మొరాకోతో (Morocco) జరిగిన మ్యాచ్‌లో గెలిచి ఫైనల్‌కు చేరింది. ఆదివారం జరిగే ఫైనల్ మ్యాచులో అర్జెంటీనాతో ఫ్రాన్స్ తలపడనుంది. ఇప్పటికే మొదటి సెమీఫైనల్ మ్యాచులో క్రొయేషియాపై అర్జెంటీనా గెలిచి ఫైనల్ చేరింది. ఫ్రాన్స్-మొరాకో మ్యాచ్ లో ఫ్రాన్స్ ఆటగాళ్లు హెర్నాండెజ్, రాండల్ ధాటిగా ఆడడంతో ఆ జట్టు 2 గోల్స్ సాధించగా, మొరాకో ఒక్క గోల్ కూడా చేయలేకపోయింది. ఫ్రాన్స్ జట్టు వరుసగా రెండోసారి ఫైనల్ చేరింది. క్వార్టర్ ఫైనల్లో అద్భుతంగా రాణించి సెమీఫైనల్ కు చేరిన మొరాకో ఈ మ్యాచులో మాత్రం రాణించలేకపోయింది.

France are through to the final! 👊@adidasfootball | #FIFAWorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2022