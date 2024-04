Gukesh Record in FIDE Candidates 2024: ఫిడే క్యాండిడేట్స్‌ టోర్నీలో గుకేశ్‌ సంచలనం.. విజయం సాధించిన అతిపిన్న వయస్కుడిగా రికార్డ్‌.. చెస్‌ లెజెండ్‌ విశ్వనాథన్‌ ఆనంద్‌ శుభాకాంక్షలు

Newdelhi, Apr 22: ఫిడే క్యాండిడేట్స్‌ టోర్నీలో (FIDE Candidates 2024) భారత యువ సంచలనం గుకేశ్‌ (Gukesh) విజయం సాధించి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. దీంతో 17 ఏండ్లకే ప్రతిష్టాత్మక టోర్నీ టైటిల్‌ దక్కించుకున్న అతిపిన్న వయస్కుడిగా రికార్డుల్లోకెక్కాడు. ఈ విజయంతో ప్రపంచ చాంపియన్‌ టైటిల్‌ పోరుకు అర్హత సాధించిన రెండో భారతీయుడిగా, మొదటి టీనేజర్‌ గా నిలిచాడు. క్లాసికల్‌ వరల్డ్‌ చాంపియన్‌ షిప్‌ ఫైనల్‌ లో చైనా గ్రాండ్‌ మాస్టర్‌ డింగ్‌ లిరెన్‌తో తలపడనున్నాడు. అంతకు ముందు ఈ టోర్నికి భారత గ్రాండ్‌ మాస్టర్‌ విశ్వనాథన్‌ ఆనంద్‌ క్వాలిఫై అయ్యారు.

🇮🇳 Gukesh D wins the #FIDECandidates 2024 and the right to challenge the reigning World Champion 🇨🇳 Ding Liren for the title! 🏆

Congratulations to @DGukesh for becoming the youngest challenger. The @WacaChess family is so proud of what you have done . I’m personally very proud of how you played and handled tough situations. Enjoy the moment

