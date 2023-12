Hyderabad, Dec 1: గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ (Gas Cylinder) వినియోగదారులకు షాక్ కలిగించే వార్త ఇది. దేశీయ చమురు కంపెనీలు 19 కిలోల వాణిజ్య సిలిండర్‌ (Commercial Gas Cylinder) ధరను రూ.21 పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. పెరిగిన ధరలు వెంటనే అమల్లోకి వస్తాయని ప్రకటించాయి. కాగా, గృహావసరాలకు వినియోగించే సిలిండర్‌ ధరలు పెరగకపోవడం ఒకింత ఉపశమనం లభించినట్లే.

