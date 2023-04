Hyderabad, April 29: తెలంగాణ (Telangana) రాజధాని హైదరాబాద్ (Hyderabad) సహా రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈ ఉదయం నుంచి వరుణుడు ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. దీంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ (Traffic) నిలిచిపోయింది. విద్యుత్ సరఫరాకు (Power Supply) అంతరాయం కూడా ఏర్పడింది. నగరంలోని జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, పంజాగుట్ట, హిమాయత్‌నగర్, నారాయణగూడ, ఫిలింనగర్, ఏఎస్ రావు నగర్, కుషాయిగూడ, నాగారం, కీసర, ఈసీఐఎల్ క్రాస్‌రోడ్స్, చర్లపల్లి, నాంపల్లి, లక్డీకాపూల్, మాసబ్‌ట్యాంక్ సహా పలు ప్రాంతాల్లో ఈ ఉదయం ఒక్కసారిగా మబ్బులు కమ్మి ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. నగరంలో మరో రెండు గంటలపాటు భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని, జాగ్రత్తగా ఉండాలంటూ హైదరాబాద్ వాతావరణశాఖ ఆరెంజ్ హెచ్చరిక జారీ చేసింది.

Insane rains in Hyderabad early morning! Farmers are going to be hit badly.. pic.twitter.com/xRlKFpauYX

— Shweta@soni (@shweta31soni) April 29, 2023