Lamborghini Car Fire Video: తీసుకున్న అప్పు తిరిగి ఇవ్వలేదని రూ. 3 కోట్ల లంబోర్గిని స్పోర్ట్స్​ కారును తగలబెట్టేశారు, సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో ఇదిగో..

Lamborghini car reportedly worth over Rs 3 crore was allegedly set on fire by unidentified persons Over some financial issues

తీసుకున్న అప్పు తిరిగి ఇవ్వలేదని లంబోర్గిని స్పోర్ట్స్​ కారును తగలపెట్టిన దుండగులు. మామిడి పల్లి పహాడిషరీఫ్​ పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలో అప్పుగా ఇచ్చిన డబ్బులు చెల్లించడం లేదని విలువైన స్పోర్ట్స్​ కారును దుండగులు తగలబెట్టారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. నార్సింగ్‌ ప్రాంతానికి చెందిన నీరజ్ అనే వ్యాపారి రూ.3 కోట్ల విలువ కలిగిన లంబోర్ఘి అనే స్పోర్ట్స్ ​కారు‌ను సెకండ్ ​హ్యాండ్‌లో కొనుగోలు చేశాడు. ఆ తరువాత కారును అమ్మేయాలనుకున్నాడు. నడుచుకుంటూ వెళుతున్న వ్యక్తిని వెనకు నుంచి తలపై గన్‌తో కాల్చిన బాలుడు, షాకింగ్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్

అయాన్ ​అనే వ్యక్తికి కారు విక్రయించే బాధ్యతను అప్పగించాడు. దీంతో అయాన్ తన స్నేహితుడైన హైదరాబాద్ పాతబస్తీ మొఘల్‌​పురా ప్రాంతానికి చెందిన అమన్‌ను సంప్రదించగా ఆయన కారు కొనేందుకు పార్టీ రెడీగా ఉందని చెప్పాడు. అమన్‌ మిత్రుడు అహ్మద్ కారును చూసుకునేందుకు మామిడిపల్లి నుంచి శంషాబాద్ వెళ్ళే దారిలో ఉన్న తన ఫాం హౌజ్‌కు తీసుకురావాలని కోరారు. అయాన్ నీరజ్ దగ్గర నుంచి కారు తీసుకుని ఫాం హౌజ్‌కు వెళుతుండగా మార్గం మధ్యలో కారు ఆపాడు.

Here's Video

A Lamborghini car reportedly worth over ₹3 crore was allegedly set on fire by unidentified persons, in Pahadishareef, Hyderabad on Saturday, over some financial issues.#Hyderabad #CarFire #SportsCar #fire pic.twitter.com/JBF5rLMtUT

— Surya Reddy (@jsuryareddy) April 15, 2024