Sex Offenders Register: తెలంగాణలో సెక్స్ నేరస్థుల రిజిస్టర్‌, సామాజిక కార్యకర్త సునీతా కృష్ణన్ ప్రతిపాదనకు ఓకే చెప్పిన మంత్రి కేటీఆర్

Hyd, Oct 20: తెలంగాణ మంత్రి కె.టి. రామాారవు అమెరికాలోని సెక్స్ నేరస్థుల రిజిస్టర్‌ను (Sex Offenders Register) రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసే ప్రతిపాదనకు గురువారం అంగీకరించారు.ఈ ప్రతిపాదనను ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్త సునీతా కృష్ణన్ ప్రతిపాదించారు. పట్టణాభివృద్ధి, మునిసిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పరిశ్రమలు మరియు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రి ఆమెకు కాన్సెప్ట్ నోట్‌ను సమర్పించాలని సూచించారు.

"కచ్చితంగా పూర్తి చేద్దాం. దయచేసి కాన్సెప్ట్ నోట్ సమర్పించండి మరియు మేము దానిని ముందుకు తీసుకెళ్తాము" అని మంత్రి కేటీఆర్ (KTR) ట్వీట్ చేశారు. సెక్స్-ట్రాఫికింగ్ బాధితులను రక్షించి, పునరావాసం కల్పించి, తిరిగి సంఘటితం చేసే స్వచ్ఛంద సంస్థ ప్రజ్వల సహ వ్యవస్థాపకురాలు కృష్ణన్ చేసిన ట్వీట్‌పై ఆయన స్పందించారు.

"యు.ఎస్.ఎ.లో ఉన్నటువంటి నేరస్థుల కోసం, తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం మేము సెక్స్ అఫెండర్స్ రిజిస్టర్‌ను ఏర్పాటు చేయగలము, ఇది రిక్రూట్‌మెంట్ మొదలైన వాటి కోసం ప్రజలు కూడా యాక్సెస్ చేయగలదు" అని కృష్ణన్ రాశారు. 'స్థానిక భాషలను గౌరవించడం ప్రారంభించండి' అని తెలుగు మాట్లాడే మహిళ బలవంతంగా సీటును ఖాళీ చేయించిన నేపథ్యంలో తెలంగాణ మంత్రి కెటి రామారావు ఇండిగోపై విమర్శలు గుప్పించారు.

