Hyd, Feb 7: హైదరాబాద్‌లో మూడు డబుల్‌ డెక్కర్‌ బస్సులను రాష్ట్ర ఐటీ పరిశ్రమల మంత్రి కేటీఆర్ ప్రారంభించారు.ఎలక్ట్రికల్ డబుల్‌ డెక్కర్‌ బస్సులను (Double Decker Buses in Telangana) ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శాంతికుమారి, మంత్రి కేటీఆర్‌ మంగళవారం ప్రారంభించారు. ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఎంపీ రంజిత్‌ రెడ్డి, స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ అరవింద్ కుమార్, ఎమ్మెల్యే అక్బరుద్దీన్‌ ఓవైసీ పాల్గొన్నారు.

ఈ నెల 11న హైదరాబాద్‌లో ప్రారంభం కానున్న ఫార్ములా ఇ-ప్రిక్స్‌ నేపథ్యంలో ట్యాంక్‌బండ్‌, నెక్లెస్‌రోడ్‌, ప్యారడైజ్‌, నిజాం కాలేజీ ప్రాంతాల్లో ఈ బస్సులు (3 Electric Double Decker Buses) ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఫిబ్రవరి 11 తర్వాత పర్యాటక అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ బస్సులను హెరిటేజ్ సర్క్యూట్‌లో ఉపయోగించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తుంది.

తెలంగాణలో అన్నీ ప్రవేశ పరీక్షల షెడ్యూల్ పూర్తి వివరాలు ఇవిగో, మే 7 నుంచి 14 వరకు ఎంసెట్‌ పరీక్ష, మే 29 నుంచి జూన్‌1 వరకు పీజీఈసెట్‌ పరీక్షలు

మొత్తం 6 ఎలక్ట్రిక్‌ డబుల్‌ డెక్కర్‌ బస్సుల కోసం హెచ్‌ఎండీఏ ఆర్డర్‌ ఇవ్వగా ప్రస్తుతం 3 బస్సులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. త్వరలో మిగిలిన 3 బస్సులు కూడా అందుబాటులోకి వస్తాయని అధికారులు తెలిపారు.

Here's Update

The first 3 E-Double decker buses ordered by @HMDA_Gov were opened for traffic by Chief secy Ms Santhi Kumari in the presence of @KTRBRS @DrRanjithReddy & @imAkbarOwaisi.

3 more being added shortly.

These will be used for tourism purposes on imp routes! pic.twitter.com/IX3U1heR0m

— Arvind Kumar (@arvindkumar_ias) February 7, 2023