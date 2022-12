Representational Picture (File Photo)

Hyd, Dec 7: హైదరాబాద్ లంగర్ హౌజ్ ప్రాంతంలో యువకుల బృందం కిడ్నాప్ చేసిన వ్యక్తిని నగ్నంగా చేసి (Man Kidnapped, Stripped Naked) దారుణంగా కొట్టారని పోలీసులు బుధవారం తెలిపారు. ఈ ఘటన మంగళవారం వెలుగులోకి వచ్చింది. బాధితుడిని ఇర్ఫాన్‌గా గుర్తించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. నలుగురు వ్యక్తులు లంగర్ హౌస్ ప్రాంతానికి చెందిన ఒక బృందం కిడ్నాప్ చేసిందని అధికారులు తెలిపారు.

అతన్ని రాజేంద్రనగర్ ప్రాంతంలో నిర్మాణంలో ఉన్న భవనంలోకి తీసుకెళ్లారు, అక్కడ నిందితులు అతని బట్టలు ఊడదీసి దారుణంగా (Thrashed by Youngsters in Outskirts of Hyderabad) కొట్టారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు రాజేంద్రనగర్‌ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

నరబలి కోసమేనా ఈ దారుణం, పసిబాలుడి తలను మొండెంను వేరు చేసిన దుర్మార్గుడు, యూపీలో ఒళ్లు గగుర్పొడిచే ఘటన వెలుగులోకి..

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. వివాదం నేపథ్యంలో నలుగురు వ్యక్తులు ఇర్ఫాన్ అనే యువకుడిని కిడ్నాప్ చేసి కొట్టారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను కూడా వారు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.

భూ వివాదం, బంధువు తల నరికి రక్తం కారుతుండగా సెల్ఫీ, జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో దారుణ ఘటన, నిందితులను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు

వారి మధ్య గతంలో ఉన్న వైరమే ఈ దాడికి కారణం. కిడ్నాప్ చేసి సోషల్ మీడియాలో వీడియోలను ప్రచురించినందుకు ఐపీసీ 394తో పాటు ఇతర సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశామని రంజేంద్రనగర్ పోలీస్ ఇన్‌స్పెక్టర్ బి నాగేంద్రబాబు ANIకి తెలిపారు. నిందితులను పట్టుకునేందుకు గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని తెలిపారు.