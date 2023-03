Mice with Two Dads: ఆడవారి అవసరం లేకుండా ఇద్దర మగవాళ్లతోనే సంతానం, శాస్త్రవేత్తల కొత్త సృష్టి, రెండు మగ ఎలుకలతో పిండాన్ని అభివృద్ధి చేసిన సైంటిస్టులు

Representative image (Photo Credit- Wikimedia Commons)

మానవుల్లో ప్రత్యుత్పత్తి ప్రక్రియ కొత్త పుంతలు తొక్కేలా సైంటిస్టులు తొలి అడుగు వేశారు. తొలిసారిగా రెండూ మగ ఎలుకలనే (Scientists create mice with two fathers) ఉపయోగించి పిండాన్ని ఉత్పత్తి చేశారు. ఇది పునరుత్పత్తికి సమూలమైన కొత్త అవకాశాలను తెరుస్తుంది. ఈ ప్రక్రియ స్వలింగ జంటలు భవిష్యత్తులో కలిసి జీవసంబంధమైన బిడ్డను కలిగి ఉండగలిగే అవకాశాన్ని పెంచుతుంది.

ఈ ప్రయోగం ద్వారా భవిష్యత్తులో ఇద్దరు పురుషులు కలిసి పిల్లల్ని (Making eggs from male cells) పొందేందుకు దోహదపడే అవకాశాలున్నాయి. జపాన్‌లోని క్యుషు, ఒసాకా విశ్వవిద్యాలయాల శాస్త్రవేత్తలు తొలుత మగ ఎలుక చర్మ కణాలను తీసుకున్నారు. ఇండ్యూస్డ్‌ ప్లూరీపొటెంట్‌ స్టెమ్‌ (ఐపీఎస్‌) కణాలను సృష్టించేందుకు ఆ చర్మకణాలను మూలకణాల స్థితికి చేర్చారు.

తర్వాత- వాటి నుంచి ‘వై’ క్రోమోజోంను తొలగించారు. ఆ స్థానంలో మరో ‘ఎక్స్‌’ క్రోమోజోంను ప్రవేశపెట్టారు. ఆ కణాలు అండాలుగా తయారయ్యేలా చేశారు. అనంతరం ఈ అండాలను మరో ఎలుక వీర్యంతో ఫలదీకరణం చెందించారు. ఈ విధానంలో మొత్తం 600 పిండాలు ఏర్పడ్డాయి. వాటిని సరోగేట్‌ ఎలుకలో ప్రవేశపెట్టగా.. అది ఏడు ఎలుక పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది.

తట్టు సోకిన వ్యక్తి ద్వారా మరో 18 మందికి వైరస్ సోకే ప్రమాదం.. డబ్లూహెచ్ వో వెల్లడించిన మరిన్ని ముఖ్యాంశాలు ఏమిటంటే?

అవి ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయి. ఈ ఎలుకలకు జీవశాస్త్రపరంగా రెండు తండ్రి ఎలుకలు (బయోలాజికల్‌ ఫాదర్‌) ఉన్నట్లు (The mice with two dads) భావించొచ్చు. మానవ కణాలపైనా ఈ తరహా విధానాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా పరిశీలించడం రాబోయే పదేళ్లలో సాధ్యం కావొచ్చని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా లాస్ ఏంజెల్స్‌లో ల్యాబ్-గ్రోన్ గేమేట్స్‌పై పనిచేస్తున్న ప్రొఫెసర్ అమండర్ క్లార్క్, ఈ పనిని మానవ కణాలలోకి అనువదించడం "భారీ ఎత్తు" అని అన్నారు, ఎందుకంటే శాస్త్రవేత్తలు ఆడ కణాల నుండి ల్యాబ్-పెరిగిన మానవ గుడ్లను ఇంకా సృష్టించలేదు.

బీహార్‌లో వింత శిశువు జననం.. ముక్కులేకుండా జన్మించిన శిశువు.. గ్రహాంతరవాసిగా ప్రచారం..

గతంలో శాస్త్రవేత్తలు జన్యు ఇంజనీరింగ్‌తో సహా విస్తృతమైన దశల గొలుసు ద్వారా సాంకేతికంగా ఇద్దరు జీవసంబంధమైన తండ్రులను కలిగి ఉన్న ఎలుకలను సృష్టించారు. అయినప్పటికీ, మగ కణాల నుండి ఆచరణీయమైన గుడ్లు పండించడం ఇదే మొదటిసారి. అయితే ఇతర పరిశోధనలు మౌస్ కణాల కంటే మానవ కణాల నుండి ల్యాబ్-పెరిగిన గామేట్‌లను సృష్టించడం చాలా సవాలుగా ఉందని తెలిపారు.ఒక ప్రముఖ జర్నల్‌లో ప్రచురణ కోసం సమర్పించబడిన ఈ అధ్యయనం, పురుషుడు XY క్రోమోజోమ్ కలయికను మోసుకెళ్ళే చర్మ కణాన్ని గుడ్డుగా మార్చడానికి, స్త్రీ XX వెర్షన్‌తో కూడిన క్లిష్టమైన దశల శ్రేణిపై ఆధారపడింది.