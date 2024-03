Man Stung By Scorpion In Testicles: కాలిఫోర్నియాలోని ఓ వ్యక్తి తన గదిలో నిద్రిస్తున్న సమయంలో తన వృషణాలపై తేలు కుట్టిందని ఆరోపిస్తూ, ఒక విలాసవంతమైన లాస్ వెగాస్ రిసార్ట్‌పై కోర్టులో దావా వేశారు. నా ప్రైవేట్ ప్రాంతంలో ఎవరో నన్ను కత్తితో పొడిచినట్లు నాకు అనిపించింది," అని మైఖేల్ ఫర్చి డిసెంబర్ 26 సంఘటన గురించి KLAS కి చెప్పాడు. "ఇది పదునైన గాజు లేదా కత్తిలా అనిపించింది. నేను రెస్ట్‌రూమ్‌కి వెళ్లాను, నా లో దుస్తులపై తేలు వేలాడదీయడం చూశాను" అని అగోరా హిల్స్ నివాసి జోడించారు.

ఆ వ్యక్తి హోటల్‌లో మెడికల్ ఇన్సిడెంట్ రిపోర్ట్‌ను దాఖలు చేశాడు, "నా గజ్జ/వృషణాల వద్ద తేలు కుట్టింది" అని వ్రాసి, తగిలిన గాయం "చాలా నొప్పిగా ఉంది" అని వ్రాశాడు. సోమవారం లాస్ ఏంజిల్స్ న్యూస్ స్టేషన్ KABC కి ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో మిస్టర్ ఫర్చి తేలు కుట్టడం గురించి వివరించాడు. అతను "కనీసం మూడు లేదా నాలుగు సార్లు" తేలు కుట్టినట్లు చెప్పాడు .

