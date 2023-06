Bronze Age Sword: పురావస్తు తవ్వకాల్లో బయటపడిన 3 వేల ఏళ్లనాటి ఖడ్గం.. ఇప్పటికీ తళతళలాడుతూ మెరుస్తూనే.. జర్మనీలో అరుదైన ఘటన..

Newdelhi, June 17: జర్మనీలో (Germany) అరుదైన ఘటన వెలుగుచూసింది. పురాతత్వ శాస్త్రవేత్తలు జరిపిన తవ్వకాల్లో కాంస్య యుగానికి (Bronze Age) చెందిన ఓ ఖడ్గం (Sword) బయటపడింది. దాదాపు 3 వేల సంవత్సరాలైనా అది ఇప్పటీ ఏమాత్రం వన్నె తగ్గకుండా తళతళలాడుతూ మెరుస్తుండడం శాస్త్రవేత్తలను ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. నార్డ్‌లింగెన్‌లోని బవేరియన్ పట్టణంలో జరిపిన తవ్వకాల్లో ఓ పురుషుడు, మహిళ, ఓ చిన్నారి సమాధిలో ఈ పొడవైన కత్తి కనిపించినట్టు బవేరియన్ స్టేట్ ఆఫీస్ ఫర్ మాన్యుమెంట్ ప్రొటెక్షన్ తెలిపింది. ముగ్గురిని ఒకరి వెంట మరొకరిని ఖననం చేశారని, వారి మధ్య సంబంధం ఏంటనేది తెలియరాలేదని పేర్కొంది.

