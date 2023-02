Turkey-Syria Earthquake: ఎటు చూసిన శవాలే, సిరియా, టర్కీ భూకంపం ఘటనలో 11,200 దాటిన మృతుల సంఖ్య, ఎముకలు కొరికే చలిలో కొనసాగుతున్న రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌

టర్కీ, సిరియా దేశాల్లో తెల్లవారుజామున సంభవించిన భూకంపం ఘటనలో మృతుల సంఖ్య అంతకంతకు పెరుగుతోంది. రెండు దేశాల్లో కలిపి ఇప్పటివరకు ప్రాణాలు కోల్పోయిన భూకంప మృతుల సంఖ్య 11,236కు చేరింది. అందులో టర్కీలో మరణించిన వారు 8,574 కాగా, సిరియా మృతులు 2,662 మంది ఉన్నారు. శిథిలాల తొలగింపు ప్రక్రియ శరవేగంగా కొనసాగుతున్నది.

పెరుగుతున్న మృతుల సంఖ్య, రెండు దేశాలకు తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చిన భూకంపం, ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో కొనసాగుతున్న సహాయక చర్యలు

ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 70 దేశాలకు చెందిన సహాయక బృందాలు ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌లో పాల్గొంటున్నాయి.ఎముకలు కొరికే చలిలో రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ కొనసాగుతున్నది. టర్కీ అధ్యక్షుడు తయ్యిప్ ఎర్డోగన్ 10 ప్రావిన్సుల్లో అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించారు. భారత్‌, యూరోపియన్‌ యూనియన్‌, ఉక్రెయిన్‌, చైనా సహా పలు దేశాలు ఈ రెండు దేశాలకు మద్దతుగా నిలిచాయి.

Here's Update News

Turkey-Syria Earthquake: Death Toll Rises To Over 11,200 In Thousands Of Collapsed Buildings | Sahara Reporters https://t.co/kIwNF0Gg75 pic.twitter.com/OHhLd88ibh

— Sahara Reporters (@SaharaReporters) February 8, 2023