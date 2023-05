'World's Most Miserable Countries' List: బంగ్లాదేశ్ కన్నా దుర్భరమైన స్థితిలో భారత్, ప్రపంచంలోని అత్యంత దయనీయమైన దేశాల జాబితాను విడుదల చేసిన ప్రఖ్యాత ఆర్థికవేత్త స్టీవ్‌ హాంకే

హాంకే వార్షిక దుర్భర సూచిక (HAMI) 2022 ప్రపంచంలోని అత్యంత దయనీయమైన దేశాల జాబితాను విడుదల చేసింది. ఇండెక్స్ ప్రకారం, జింబాబ్వే ప్రపంచంలోని అత్యంత దయనీయమైన దేశ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. 157 దేశాలను విశ్లేషించిన తర్వాత ఈ సూచిక రూపొందించబడింది. దుస్థితి సూచిక అనేది సంవత్సరాంతపు నిరుద్యోగం, ద్రవ్యోల్బణం మరియు బ్యాంక్-లెండింగ్ రేట్ల మొత్తం, తలసరి వాస్తవ GDPలో వార్షిక శాతం మార్పును మినహాయించి ఉంటుందని ఆర్థికవేత్త స్టీవ్ హాంకే చెప్పారు.

ప్రపంచంలోని అత్యంత దయనీయమైన దేశాల జాబితా 2022లో జింబాబ్వే జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. జింబాబ్వే కాకుండా, వెనిజులా, సిరియా, లెబనాన్, సూడాన్ వంటి ఇతర దేశాలు 2022లో ప్రపంచంలోని అత్యంత దయనీయమైన కౌంటీల జాబితాలో మొదటి 5 స్థానాల్లో నిలిచాయి. సిరియాతో పాటు, టాప్ 5 దేశాల దుస్థితికి ప్రధాన కారణం ద్రవ్యోల్బణం. నిరుద్యోగం ప్రభావం. అర్జెంటీనా, యెమెన్, ఉక్రెయిన్, క్యూబా, టర్కీ, శ్రీలంక, హైతీ, అంగోలా, టోంగా, ఘనా టాప్ 15లో చేరిన ఇతర దేశాలు.

ఇండెక్స్ ప్రకారం, జింబాబ్వేలో, రాజకీయ పార్టీ ఎమ్మెర్సన్ మ్నంగాగ్వా, అతని పార్టీ ZANU-PF రాజకీయ పార్టీ కంటే రాజకీయ మాఫియా వలె పనిచేస్తాయని పేర్కొంది. దాని విధానాలు దేశానికి పెద్ద దుస్థితికి దారితీశాయని పేర్కొంది. గత ఏడాది, దేశం వార్షిక ద్రవ్యోల్బణం 243.8 శాతం, రుణ రేట్లు 131.8 శాతంగా నమోదయ్యాయి.

