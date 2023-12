Cyclone Michaung Live Updates: మిచాంగ్ తుఫాను ఉత్తర తమిళనాడు తీరం వైపు వస్తున్నందున, భారీ వర్షాలు, తీవ్రమైన నీటి ఎద్దడి కారణంగా చెన్నైలోని అనేక ప్రాంతాలు ముంపునకు గురయ్యాయి. రానున్న 24 గంటల్లో చెన్నైతోపాటు పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు (Heavy Rains) కురిసే అవకాశం ఉందని IMD అంచనా వేసింది. ప్రస్తుతం చెన్నైకి 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మైచాంగ్ తుఫాను (Cyclone Michaung) ఈరోజు మధ్యాహ్నానికి తీవ్ర తుపానుగా మారుతుందని చెన్నై ప్రాంతీయ మెట్రాలజీ డైరెక్టర్ బాలచంద్రన్ తెలిపారు.

చెన్నైను ముంచెత్తిన భారీ వర్షాలు, వరదల ధాటికి కొట్టుకుపోయిన కార్లు, వీడియో ఇదిగో..

చెన్నైలోని వీలాచెరి, ప‌ల్లిక‌రానై ప్రాంతంలో ప‌లు కార్లు వ‌ర‌ద నీటిలో కొట్టుక‌పోయాయి. మ‌రోవైపు భారీ వ‌ర్షాల‌తో చెన్నై ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో విమానాల రాక‌పోక‌ల‌కు తీవ్ర అంత‌రాయం ఏర్ప‌డింది. ప‌లు విమానాల‌ను ర‌ద్దు చేయ‌గా కొన్ని విమానాల‌ను దారిమ‌ళ్లించారు.చెన్నై ఎయిర్‌పోర్ట్‌లోని ర‌న్‌వే స‌హా ఎయిర్‌ప్లేన్ పార్కింగ్ జోన్ వ‌ర‌ద నీటితో నిండిపోయింది. రానున్న 24 గంట‌ల్లో చెన్నైతో పాటు ప‌రిస‌ర జిల్లాల్లో భారీ వ‌ర్షాలు కురుస్తాయ‌ని భార‌త వాతావ‌ర‌ణ విభాగం (ఐఎండీ) పేర్కొంది.

మిచౌంగ్ తుఫాను విలయతాండవం, 100 అడుగుల మేర ముందుకు దూసుకువచ్చిన సముద్రం, రేపు తుఫాను తీరం దాటే వరకు అల్లకల్లోలంగా సముద్రం

ఇది రేపు మధ్యాహ్నం 4 గంటలకు నెల్లూరు-మచిలీపట్నం మీదుగా ఉత్తర తమిళనాడు, దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరానికి సమాంతరంగా కదులుతుంది. చెన్నై చుట్టుపక్కల జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు మరియు బలమైన గాలులు కొనసాగుతాయి.మైచాంగ్ తుపాను ప్రభావంపై చర్చించేందుకు ఉన్నత స్థాయి సమావేశం జరిగింది. ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే పరిస్థితిని నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది, పెట్రోలింగ్ నిర్వహిస్తోంది మరియు హెల్ప్‌లైన్ నంబర్‌లను అందిస్తోంది. తుఫాను కారణంగా ఇప్పటివరకు 60 రైళ్లు రద్దు చేసినట్లు ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే సీపీఆర్వో తెలిపారు.

నేడు, రేపు స్కూళ్లకు సెలవు...నెల్లూరు, ప్రకాశం వైపు దూసుకొస్తున్న మైచాంగ్ తుఫాను

మైచాంగ్ తుఫాను (Cyclone Michaung Update) కారణంగా రాష్ట్రంలోని చెన్నై తిరువళ్లూరు, కాంచీపురం, చెంగల్‌పట్టు జిల్లాల్లోని పాఠశాలలు, కళాశాలలు, విద్యాసంస్థలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను రేపు అంటే డిసెంబర్ 5న మూసివేస్తున్నట్లు తమిళ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.బేసిన్ బ్రిడ్జ్ మరియు వ్యాసర్పాడి మధ్య బ్రిడ్జ్ నెం.14 వద్ద ప్రమాద స్థాయి కంటే ఎక్కువ నీరు ప్రవహిస్తున్న దృష్ట్యా భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా తాత్కాలికంగా నిలిపివేయబడింది.పుఝల్ సరస్సులో నీటి మట్టం ప్రమాదకర స్థాయి దాటేడయంతో గేట్లును పైకెత్తి కిందకి వదిలిపెడుతున్నారు

Here's Videos

Worst ever cyclone in the recent times for #Chennai..Rain is not slowing down..got stuck in this #CycloneMichaung In & Around Chennai Fellow Citizens Be Safe 👍👍👍

View from my Apartment...Completely Surrounded with Water 🌊💦

We can't be able to see the roads 🙏🙏 pic.twitter.com/mph6IfJOht

— #NTigeR30 💥🔥 (@chocolate225143) December 4, 2023