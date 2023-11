Congress leader Rahul Gandhi takes dig at PM Narendra Modi after India's World Cup loss to Australia, BJP hits back (Photo-X)

Jaipur, Nov 21: ప్రపంచకప్ ఫైనల్‌లో ఆస్ట్రేలియా చేతిలో భారత్ ఘోర పరాజయానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీయే కారణమని కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ ఆయన పేరు ప్రస్తావించకుండా మంగళవారం మండిపడ్డారు. రాజస్థాన్‌లోని బలోత్రాలో జరిగిన ఎన్నికల ర్యాలీలో రాహుల్ ప్రసంగిస్తూ.. అహ్మదాబాద్‌లో జరిగిన మ్యాచ్‌లో భారత్ ఓడిపోవడానికి ఓ అపశకునం కారణమని విమర్శలు గుప్పించారు.

భారత్‌-ఆస్ట్రేలియా మధ్య ఫైనల్ మ్యాచ్‌ను వీక్షించేందుకు వచ్చిన వాళ్లలో ఓ అపశకునం ఉన్నదని, ఆ అపశకునం వల్లనే భారత్‌ మ్యాచ్‌ ఓడిపోయిందని రాహుల్‌గాంధీ వ్యాఖ్యానించారు. ర్యాలీ సమయంలో, గుంపులో ఎవరో "పనౌటీ" అని అరిచారు, అంటే దురదృష్టం లేదా చెడు శకునము.ప్రతిస్పందనగా, రాహుల్ నవ్వుతూ ఇలా అన్నాడు: "హాన్... పనౌటీ, పనౌటీ... అచా భలా వహా పే హుమారే లడ్కే వరల్డ్ కప్ జీత్ జాతే, వహా పే పనౌటీ లాస్ట్ దియా. టీవీ వాలే యే నహీ కహేంగే మగర్ జాంతీ హై (మా అబ్బాయిలు తేలికగా వెళ్తున్నారు. వరల్డ్ కప్ గెలవడానికి కానీ 'చెడు శకునం' మమ్మల్ని ఓడిపోయేలా చేసింది. మీడియా దీనిని ఎత్తి చూపదు కానీ ప్రజలకు తెలుసు).అని అన్నారు.

అహ్మదాబాద్‌లో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్‌కు ప్రధాని మోదీ స్వయంగా హాజరైన విషయాన్ని రాహుల్ ప్రస్తావించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ ‘పీఎం అంటే పనౌటీ మోదీ’ అని అన్నారు. ప్రధాని మోదీపై రాహుల్ చేసిన “సిగ్గుమాలిన” వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. కాంగ్రెస్ నాయకుడు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేసింది.

