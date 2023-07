Hyderabad, July 25: రైళ్లలో (Trains) వెళ్లే ప్రయాణికులకు ఐఆర్సీటీసీ (IRCTC) ముఖ్య సూచన చేసింది. టికెట్ (Ticket) కొనుగోలు విషయంలో యాప్ (App), వెబ్ సైట్ (Website) లో సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తినట్లు ట్విట్టర్ ద్వారా పేర్కొంది. దీని కారణంగా టికెట్ చెల్లింపులు జరపడం కష్టంగా మారిందని.. దీనికి ప్రత్యామ్నయంగా ఆస్క్ దిశాను సంప్రదించాల్సిదిగా కోరారు.

Due to technical reasons the ticketing service is not available. Our technical team is resolving the issue. We will notify as soon as the technical issue is fixed.

