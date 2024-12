మహీంద్రాలో ప్రతిభావంతులైన సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ అయిన అతుల్ సుభాష్ డిసెంబర్ 9న తన జీవితాన్ని విషాదకరంగా ముగించాడు. ఈ ఘటన అతని కుటుంబం, సహచరులను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. బాధ యొక్క స్పష్టమైన సంకేతాలు లేనప్పటికీ, అతుల్ తన చివరి రోజును నిశితంగా ప్లాన్ చేసుకున్నాడు. అతని పని పట్ల అతని అంకితభావాన్ని హైలైట్ చేసే ఇమెయిల్‌లు, సూచనల జాడను వదిలివేసాడు. అతుల్ మామ, పవన్ జలాన్ మాట్లాడుతూ..అతని స్నేహితుడు మనోజ్‌తో 45 నిమిషాల వీడియో కాల్ చేశాడు, ఆ తర్వాత అతని తమ్ముడితో మాట్లాడాడు. మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు, అతను తన యజమానికి ఒకదానితో సహా దాదాపు 20 ఇమెయిల్‌లను పంపాడు. ఇమెయిల్‌లో, అతుల్ ఇలా రాశాడు, " సార్, మీ కంపెనీకి ఎటువంటి సమస్యలు రాకుండా ఉండటానికి నేను మీ కోసం ఒక నెల విలువైన పనిని పూర్తి చేస్తున్నానని తెలిపాడు.నేను లేనప్పుడు సజావుగా వర్క్‌ఫ్లో ఉండేలా చేయడానికి అతను తన జూనియర్‌లకు వివరణాత్మక బ్రీఫింగ్‌లను కూడా అందించాడని తెలిపారు.

విడాకుల భరణం నిర్ణయించేందుకు 8 మార్గదర్శకాలను వెల్లడించిన సుప్రీంకోర్టు, దేశ వ్యాప్తంగా కదలికలు రేపుతున్న అతుల్ సుభాష్ ఆత్మహత్య కేసు

Atul Subhash Suicide

Patna, Bihar: Atul Subhash's maternal uncle, Pawan Jalan, speaking about the tragic suicide of Atul on December 9th in Bengaluru, says, "...Even until the day of the incident, none of us sensed anything unusual. Atul had a 45-minute video call with Manoj that day, spoke to his… pic.twitter.com/BVVkMpYK17

— IANS (@ians_india) December 12, 2024