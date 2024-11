బన్నీపై నెగటివ్ వార్తలు ప్రసారం చేయడంతో పాటు తప్పుడు థంబ్‌నెయిల్స్ పెట్టి పరువు తీస్తున్నారంటూ ఓ యూట్యూబ్ ఛానెల్ పై అల్లు అర్జున్ అభిమానులు దాడికి పాల్పడ్డారు. గతంలోనే ఈ విషయంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన ఫ్యాన్స్ తాజాగా దాడికి దిగారు. తమ అభిమాన నటుడిపై పదే పదే తప్పుడు వార్తలను ఈ ఛానెల్ స్ట్రీమింగ్ చేస్తుండటంతో ఈ స్టార్ హీరో ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Allu Arjun Fans Storm YouTube Channel Office in Hyderabad

We have been following RED TV closely for the past few months and monitoring the way they are running a negative campaign against @alluarjun garu.

Recently, they crossed all boundaries by involving his wife Sneha Reddy garu, and his children, and even posting thumbnails… pic.twitter.com/gB37dVfCxS

— All India Allu Arjun Fans & Welfare Association (@AIAFAOnline) November 11, 2024