ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన 34 ఏళ్ల వ్యక్తి సోమవారం తన నివాసంలో సీలింగ్‌కు ఉరివేసుకుని మృతి చెందినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. బెంగళూరులోని ఓ ప్రైవేట్‌ కంపెనీలో పనిచేస్తున్న అతుల్‌ సుభాష్‌ తన భార్య, ఆమె బంధువుల నుంచి వేధింపులకు గురిచేస్తున్నట్లు 24 పేజీల డెత్‌ నోట్‌ను వదిలివెళ్లినట్లు వారు తెలిపారు.

ఈ సంఘటన మారతహళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మంజునాథ్ లేఅవుట్ ప్రాంతంలో జరిగిందని పోలీసులు తెలిపారు. ప్రాథమిక దర్యాప్తులో సుభాష్ తన భార్యతో వైవాహిక విభేదాలను ఎదుర్కొంటున్నాడని, ఆమె అతనిపై ఉత్తరప్రదేశ్‌లో కేసు నమోదు చేసిందని సీనియర్ పోలీసు అధికారి తెలిపారు. అతను తన డెత్ నోట్‌ను చాలా మందికి ఇమెయిల్ ద్వారా పంపాడు. అతను అనుబంధించబడిన ఒక NGO యొక్క వాట్సాప్ గ్రూప్‌తో ఈ వివరాలను పంచుకున్నాడని అధికారి తెలిపారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం సుభాష్ తన ఇంట్లో ‘న్యాయం జరగాలి’ అని రాసి ఉన్న ప్లకార్డును వేలాడదీశాడు.

విడాకుల భరణం నిర్ణయించేందుకు 8 మార్గదర్శకాలను వెల్లడించిన సుప్రీంకోర్టు, దేశ వ్యాప్తంగా కదలికలు రేపుతున్న అతుల్ సుభాష్ ఆత్మహత్య కేసు

Bengaluru Techie Atul Subhash Hangs Himself

Heartbreaking!

Atul Subhash a 34YO from Bengaluru, ended his life in despair leaving behind a 1.5-hour video and a 40-page note exposing the torment he faced. Allegations of ₹3 crore alimony demands, being denied access to his child and claims of judicial corruption paint a… pic.twitter.com/woO5npeKUA

— Nabila Jamal (@nabilajamal_) December 10, 2024