ఏపీ సహా నాలుగు రాష్ట్రాల్లో త్వరలో రాజ్యసభ (Rajya Sabha) ఉప ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో మూడు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి అభ్యర్థులను బీజేపీ ప్రకటించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌, హర్యాణా, ఒడిశా రాష్ట్రాలకు సంబంధించి అభ్యర్థులను బీజేపీ పార్టీ సోమవారం ప్రకటించింది. ఏపీ నుంచి ఆర్. కృష్ణయ్య (R. Krishnaiah)కు అవకాశం కల్పించింది. గతంలో వైసీపీ నుంచి ఆయన రాజ్యసభకు ఎన్నికై ఇటీవలే రాజీనామా చేశారు. ఇక హర్యాణా నుంచి రేఖా శర్మ, ఒడిశానుంచి సుజీత్‌ కుమార్‌ను అభ్యర్థులుగా ప్రకటించింది.

BJP releases a list of candidates for the upcoming by-elections to the Rajya Sabha

BJP releases a list of candidates for the upcoming by-elections to the Rajya Sabha Ryaga Krishnaiah from Andhra Pradesh, Rekha Sharma from Haryana and Sujeet Kumar from Odisha pic.twitter.com/yuT1pQvt2U — ANI (@ANI) December 9, 2024

