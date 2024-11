మహేష్ బాబు మరదలు, నమ్రత శిరోద్కర్ సోదరి శిల్ప శిరోద్కర్ హిందీ బిగ్ బాస్ సీజన్ 18 లో ఆడుతున్న సంగతి విదితమే. నమ్రత కూడా తన చెల్లికి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ ఓ పోస్ట్ కూడా చేసింది. హిందీ బిగ్ బాస్ కి సల్మాన్ ఖాన్ హోస్ట్ గా చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇటీవల ఓ ఎపిసోడ్ లో శిల్ప శిరోద్కర్ తో మాట్లాడుతూ సల్మాన్ మహేష్ బాబు ప్రస్తావన తీసుకువచ్చారు. సల్మాన్ ఖాన్ శిల్పతో మాట్లాడుతూ.. శిల్ప మీ బావ మహేష్ బాబు స్క్రీన్ మీద స్టైల్, యాక్షన్, యాటిట్యూడ్ లుక్ తో ఉంటాడు. కానీ బయట రియల్ లైఫ్ లో మాత్రం సింపుల్ గా ఫ్యామిలీ మ్యాన్ లా ఉంటాడు అంటూ సూపర్ స్టార్ పై ప్రశంసలు కురిపించారు. దీంతో ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.

వామ్మో ఇంత కిర్రాక్ మాస్ బీట్ సాంగా? శ్రీ‌లీల స్టెప్స్ కు య్యూట్యూబ్ ద‌ద్ద‌రిల్లిపోతోంది. పుష్ప -2 నుంచి కిస్సిక్ సాంగ్ వ‌చ్చేసింది, చూసేయండి!

Salman Khan Interesting Comments on Mahesh babu

Mahesh babu.. On screen he is like that, He has that walking style, action, looks & attitude but in real life he is not like that.. He is very simple, family man - @BeingSalmanKhan about @urstrulyMahesh in #BigBoss18 !!! #SSMB29

pic.twitter.com/7N0Dn72ryG

— Mahesh Babu News🦁 (@MaheshBabuNews) November 24, 2024