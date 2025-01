ఛత్తీస్‌గఢ్‌ (Chhattisgarh) రాష్ట్రం ముంగేలి జిల్లా (Mungeli district) లోని సర్గావ్‌ (Sargoan) పట్టణంలో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఇనుము తయారీ కంపెనీ (Iron-making factory) లో పొగగొట్టం (Chimney) ప్రమాదవశాత్తు కుప్పకూలింది. ఆ సమయంలో పొగగొట్టం సమీపంలోనే పనిచేస్తున్న దాదాపు 30 మంది కూలీలు దాని కింది చిక్కుకున్నారు. ప్రమాద సమాచారం అందిన వెంటనే ఘటనా ప్రాంతానికి చేరుకున్న రెస్క్యూ టీమ్స్‌ సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. తీవ్రంగా గాయపడిన ఒక కూలీని చిమ్నీ కింద నుంచి బయటికి తీసి చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించాయి. మిగతా కూలీలను రక్షించేందుకు సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఘటనకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

వీడియో ఇదిగో, ఆలయంలో పూజ చేస్తున్న పూజారిపై గుర్తు తెలియని వ్యక్తి దాడి, పొన్నూరులోని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో ఘటన

Under-Construction Kusum Plant Structure Collapses

Mungeli, Chhattisgarh: A major accident occurred at the under-construction Kusum plant, where more than 30 people were buried under debris due to the collapse of an under-construction chimney. Police and administrative teams are on the spot, working to rescue the people trapped… pic.twitter.com/qeSf9FMsxZ

— IANS (@ians_india) January 9, 2025