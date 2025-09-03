ఢిల్లీలో వరుసగా మూడో రోజు కూడా భారీ వర్షాలు కురిశాయి. ఈ భారీ వర్షాల ప్రభావంతో నగరంలోని పలు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. నీటిమునక కారణంగా ప్రధాన రహదారులపై ట్రాఫిక్ తీవ్రంగా నిలిచిపోయి, వాహనాల కదలికలు పూర్తిగా స్తంభించాయి. సోషల్ మీడియా వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు, ఫోటోలు నగరంలోని రోడ్ల పరిస్థితిని స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి. చిల్లా బోర్డర్ నుంచి గ్రేటర్ నోయిడాకు వెళ్లే రహదారిపై వాహనాలు గంటల తరబడి నత్తనడకన కదులుతున్నాయి. మొనాస్టరీ మార్కెట్ పరిసరాల్లో కూడా వాహనాల రద్దీ కారణంగా ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వార్తా సంస్థ PTI విడుదల చేసిన వీడియోల్లో ITO నుండి కాశ్మీర్ గేట్ వరకు వర్షం కారణంగా నీరు నిలిచిపోవడంతో రహదారులు ముంచెత్తి, భారీ ట్రాఫిక్ జామ్‌లు సృష్టించాయని తెలుస్తోంది. మాన్సూన్ ప్రభావంతో నగరంలో సాధారణ జీవన విధానం దెబ్బతిన్నదని నివాసితులు చెబుతున్నారు.

Here's Delhi Traffic Jam Videos

