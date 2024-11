ఢిల్లీలోని బెర్ సరాయ్ రోడ్డులో ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేస్తోన్న కారును నిలిపేందుకు ప్రయత్నించిన పోలీసులకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. కారును ఆపాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు అడ్డుగా నిల్చున్నారు. కారు ఆగగానే చలాన్ వేస్తున్నట్లు చెప్పడంతో డ్రైవర్ కారును ముందుకు తీసుకెళ్లారు. అడ్డుగా ఉన్న వారిని ఢీ కొట్టి 20 మీటర్ల వరకూ ఈడ్చుకెళ్లిన వీడియో వైరలవుతోంది. ప్రస్తుతం ఆ ఇద్దరు పోలీసులు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.

Traffic Cops Cling to Car Bonnet As Driver Tries To Flee in Vasant Kunj

दिल्ली की कानून व्यवस्था का ये Video देखिए – कार ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस के 2 जवानों को बोनट पर लटका लिया और कार दौड़ा दी। एक जवान सड़क पर गिर गया। फिर दूसरे को साइड मारकर आरोपी भाग निकला। Video वसंत कुंज इलाके में रेड लाइट की है। pic.twitter.com/S3uNSwhaRW — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) November 3, 2024

