అమెరికాలోని అలాస్కాలోని సాల్చా వద్ద ఉన్న ఐల్సన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ బేస్‌లో ఎఫ్‌ -35(F-35) ఫైటర్ జెట్(F-35 Fighter Jet Crash) కూలిపోయింది. అయితే ఈ ఘటనలో పైలట్ క్షేమంగా బయటపడ్డారు.

ఫైటర్ జెట్ కుప్పకూలిన వెంటనే పైలట్‌ను వైద్య పరీక్షల కోసం బాసెట్ ఆర్మీ హాస్పిటల్‌కు తరలించారు. ఈ ఘటనపై యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఎయిర్ ఫోర్స్ పూర్తిస్థాయిలో దర్యాప్తు చేపట్టనుంది. ఈ జెట్ ఖరీదు $80 మిలియన్ల($80 million)కు పైగానే ఉంటుంది.

F-35 fighter jet crashes at Alaska Air Force Base

JUST IN: F-35 fighter jet crashes at Eielson Air Force Base in Salcha, Alaska.

According to Airman 1st Class Spencer Hanson, the pilot was uninjured, as reported by Alaska’s News Source.

“The pilot is safe and has been transported to Bassett Army Hospital for further… pic.twitter.com/hSU1791hJa

— Collin Rugg (@CollinRugg) January 29, 2025