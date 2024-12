ఆన్‌లైన్‌లో శోధించిన అత్యంత ప్రసిద్ధ ప్రయాణ గమ్యస్థానాలను హైలైట్ చేస్తూ Google Trends దాని 'ఇయర్ ఇన్ సెర్చ్ 2024'ని విడుదల చేసింది. అజర్‌బైజాన్, బాలి, మనాలి, కజకిస్తాన్, జైపూర్, జార్జియా, మలేషియా, అయోధ్య, కాశ్మీర్ మరియు దక్షిణ గోవా ప్రయాణ గమ్యస్థానాల కోసం టాప్ 10 శోధన పదాలుగా నిలిచాయి. ఈ గమ్యస్థానాలు చరిత్ర, సంస్కృతి మరియు సంప్రదాయాలతో గొప్పవి మరియు చాలా ఆసక్తికరమైన ప్రదేశాలు.

