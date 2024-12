Google Year in Search 2024 in India. (Photo credits: Google)

ఈ రోజు, డిసెంబర్ 10న, ఈ సంవత్సరం భారతదేశంలో Google శోధనలో ప్రజలు ఎక్కువగా శోధించిన అంశాలను Google షేర్ చేసింది. మొత్తం విభాగంలో, ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్, T20 ప్రపంచ కప్, భారతీయ జనతా పార్టీ, ఎన్నికల ఫలితాలు 2024, ఒలింపిక్స్ 2024 టాప్ 5 శోధన జాబితాలో ఉండగా, అధిక వేడి, రతన్ టాటా, ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్, ప్రో కబడ్డీ లీగ్ మరియు ఇండియన్ సూపర్ లీగ్ తరువాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి. సినిమాల పరంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వ్యక్తులు Stree 2,, కల్కి 2898 AD, 12వ ఫెయిల్, లాపాటా లేడీస్, హను-మాన్ వంటి ఇతర చిత్రాల కోసం వెతికారు.

Google Year in Search 2024:

Check Top 10 List of Google Year in Search for Overall Category

Google Year in Search 2024 in India 1(Photo credits: Google)

