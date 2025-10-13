ఉత్తరప్రదేశ్లోని గ్రేటర్ నోయిడాలో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. బైక్పై వెళ్తున్న వ్యక్తి రైల్వే క్రాసింగ్ వద్ద రైలు పట్టాలు దాటేందుకు ప్రయత్నించి అది బెడిసికొట్టడంతో రైలు కింద పడి మృతి చెందాడు. వైరల్ వీడియో ప్రకారం.. గౌతమ్ బుద్ధ నగర్ జిల్లాలోని దాద్రి ప్రాంతంలో నివసించే తుషార్ అనే వ్యక్తి ఆదివారం బైక్పై నోయిడాకి వెళుతూ.. ఒక రైల్వే క్రాసింగ్ వద్ద పట్టాలు దాటేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే బైక్ స్లిప్ కావడంతో పట్టాలపై పడ్డాడు.
పైకి లేచిన అతడు బైక్ తీస్తుండగా రైలు దూసుకువచ్చింది. తప్పించుకునేలోపు రైలు ఢీకొట్టి వెళ్లింది. దీంతో అతను రైలు కింద పడి నుజ్జు నుజ్జు అయ్యాడు. ఈ వీడియో క్లిప్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది.ఘటనపై ఈ సమాచారం తెలుసుకున్న రైల్వే పోలీసులు అక్కడకు చేరుకున్నారు. తుషార్ మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం కోసం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ సంఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
Biker gets hit by train while crossing railway track in Greater Noida
ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा
बाइक सवार युवक रेलवे फाटक पार करते समय मोटरसाइकिल हुई डिसबैलेंस
ट्रेन ने बाइक और युवक को मारी टक्कर
हादसे में युवक की हुई मौत
घटना लगे CCTV कैमरे में हुई कैद।PS दादरी@Uppolice @noidapolice @RailMinIndia pic.twitter.com/6vFNMEFIN5
— Journalist Amar Saini (@AmarSai91829221) October 13, 2025
