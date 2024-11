మధ్యప్రదేశ్‌లోని గ్వాలియర్‌ పట్టణంలో బైకుపై వచ్చిన ఇద్దరు దుండగులు నడిరోడ్డుపై ఓ వ్యక్తిని కాల్చి చంపారు. అందరూ చూస్తుండగానే వ్యక్తిని కాల్చి చంపడంతో ప్రజలు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ హత్యకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. వీడియో ప్రకారం..సోని సర్దార్ అని పిలువబడే జస్వంత్ సింగ్ (45) 2016లో జరిగిన ఓ హత్య కేసులో ఆయన జీవిత ఖైదు అనుభవిస్తున్నాడు. అక్టోబర్ 28న 15 రోజుల పెరోల్‌పై జైలు నుంచి విడుదలయ్యాడు. ఈ క్రమంలో గురువారం రాత్రి భోజనం చేసిన తర్వాత రోడ్డుపైకి వచ్చి స్థానికులతో సంభాషిస్తున్నాడు.

వీడియో ఇదిగో, పడవ బోల్తా పడి ఇద్దరు వ్యక్తులు మృతి, 8 మంది ప్రాణాలతో బయటకు, ఛత్ పూజ సందర్భంగా విషాదకర ఘటన

ఇంతలో ఇద్దరు వ్యక్తులు బైక్‌పై వచ్చి తుపాకీతో కాల్పులకు తెగబడ్డారు. దాంతో జశ్వంత్‌ సింగ్‌ అక్కడికక్కడే కుప్పకూలాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు అక్కడే ఉన్న సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే సింగ్‌ను గ్వాలియర్‌లోని ఆస్పత్రికి తరలించినా ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది.

45-Year-Old Man on Parole Shot Dead in Gwalior

#WATCH | MP: Released Prisoner Fatally Shot By Two Attackers On Motorcycle In Gwalior#MadhyaPradesh #gwalior #MPNews pic.twitter.com/m8avkf3kN1

— Free Press Madhya Pradesh (@FreePressMP) November 8, 2024