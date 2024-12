మంగళవారం ప్రముఖ డ్రమ్మర్ శివమణి అల్పాహారం కోసం రెస్టారెంట్‌ను సందర్శించినప్పుడు బెంగళూరులోని ఐకానిక్ విద్యార్థి భవన్ ప్రత్యేకమైన సందర్భాన్ని చూసింది. రిథమిక్ మేధావికి పేరుగాంచిన శివమణి వంటగదిని తన డ్రమ్ గా మార్చుకున్నాడు. దోసెలు తయారు చేస్తున్నపెనంపై బీట్స్ వాయించడంతో, అతని అద్భుతమైన ప్రతిభతో వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా మారింది. శివమణి యొక్క లయల కలయిక, రెస్టారెంట్ యొక్క ఐకానిక్ వంటకాలు చూపరులను విస్మయానికి గురి చేశాయి, అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ చిరస్మరణీయ క్షణాన్ని అందించాయి.

Sivamani turns dosa tawa into drum at Bengaluru's iconic Vidyarthi Bhavan

A rhythmic twist at #VidyarthiBhavan

The #LegendaryDrummer @drumssivamani visited us for #breakfast today & turned our humble kitchen into a stage. He mesmerised everyone with his #IncredibleTalent & #beats.

A #moment to cherish and #celebrate the fusion of art & tradition! pic.twitter.com/BgS38xvusD

— Vidyarthi Bhavan (@VidyarthiBhavan) December 3, 2024