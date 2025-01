autorickshaw toppled when the driver attempted to hit a boy riding a bicycle with his hand while crossing him in Kadayanallur Watch Video (Photo-Video Grab)

తమిళనాడులోని కడయనల్లూర్ లో సైకిల్ పై వెళ్తున్న బాలుడిని కొట్టేందుకు డ్రైవర్ తన చేతితో స్టీరింగ్ మీద నుంచి తీయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఒక ఆటోరిక్షా బోల్తా పడింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. సైకిల్ తొక్కుతున్న అబ్బాయిని రిక్షావాలా చెంపదెబ్బ కొట్టేందుకు ప్రయత్నించబోయాడు. అతి వేగంతో రిక్షా నడిపి ఆ కుర్రాడి దగ్గరికి రాగానే ఒక్కసారిగా బ్రేకులు వేసి రిక్షా వేగాన్ని తగ్గించాడు. అతను కొట్టేందుకు చేయి చాచాడు, కానీ అప్పుడే అతని నియంత్రణ తప్పి ఆటో మొత్తం బోల్తా పడింది. ఇది కేవలం 5 సెకన్లలో జరిగింది.

అయితే అతను పిల్లాడిని ఎందుకు కొట్టబోయాడనే దానిపై ఇంకా అధికారిక సమాచారం బయటకు రాలేదు. అయితే తన కర్మ ఫలం పొందాడని చెప్పడం తప్పు కాదు.ఈ వీడియోను @thinak_ అనే ట్విట్టర్ ఖాతా ద్వారా భాగస్వామ్యం చేయబడింది. ఈ వీడియోను 29 వేల మందికి పైగా నెటిజన్లు వీక్షించగా, పలువురు దీనిపై రకరకాలుగా స్పందించారు. కర్మ రిక్షా పుల్లర్‌ని వెంబడించిందని ఎవరో చెప్పారు. ఐతే ఈ రిక్షా పుల్లర్ జీవితంలో ఎవరినీ కొట్టే బాధ ఉండదని ఎవరో అంటున్నారు.

Autorickshaw toppled as the driver tried to hit a boy riding a bicycle with his hand while crossing him in Kadayanallur pic.twitter.com/J75pvIZ96p — Thinakaran Rajamani (@thinak_) January 21, 2025

