చెన్నైలోని RK నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఓ యువకుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు . ఉత్తర చెన్నైలోని పులియన్‌తోప్ ప్రాంతానికి చెందిన రాజన్‌గా గుర్తించబడిన 30 ఏళ్ల వ్యక్తి జనవరి 20 సాయంత్రం పోలీస్ స్టేషన్ ముందు తనను తాను నిప్పంటించుకున్నాడు. రాజన్ రాత్రి 9:15 గంటలకు చేరుకున్నాడు. ఇద్దరు వ్యక్తులు చేసిన దాడికి సంబంధించి ఫిర్యాదు చేయడానికి అతను పోలీస్ స్టేషన్ కి వచ్చాడు. అయితే ఆ సమయంలో అతను మద్యం మత్తులో ఉన్నాడు. పోలీసులు రాతపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేయాలని కోరారు. అయితే అతను కోపంతో స్టేషన్ వెలుపలికి వచ్చి అక్కడ పెట్రోల్ పోసుకుని నిప్పంటించుకున్నాడు. వెంటనే అలర్ట్ అయిన పోలీసులు, స్థానికులు మంటలను ఆర్పడానికి ప్రయత్నించారు.

రాజన్‌కు 90% కాలిన గాయాలు తగిలాయని నివేదికలు పేర్కొన్నాయి. చికిత్స నిమిత్తం వెంటనే కిల్‌పాక్‌ ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించగా పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.ఈ సంఘటనకు గల ఖచ్చితమైన కారణాన్ని పోలీసు అధికారులు ఇంకా ధృవీకరించనప్పటికీ, రాజన్ దాడిని నివేదించడానికి స్టేషన్‌ను సందర్శించినట్లు వెలుగులోకి వచ్చింది.అతని మౌఖిక ఫిర్యాదును స్వీకరించడానికి పోలీసులు నిరాకరించారని ఆరోపించారు, ఇది స్టేషన్ వెలుపల అతని ఆత్మాహుతి చర్యకు దారితీసింది.ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు సాగించిర పోలీసులు, రాజన్ దాఖలు చేసిన దాడి ఫిర్యాదుకు సంబంధించి ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్టు చేశారు. ఇంతలో, రాజన్ బంధువులు ఆసుపత్రి వద్ద గుమిగూడారు, దీంతో పోలీసులు సంఘటనా స్థలంలో భద్రతను పెంచారు.

young man immolated himself in Chennai

A young man immolated himself in a shocking incident at the #RKNagar Police Station in #Chennai. The 30-year-old, identified as #Rajan from the #Pulianthope area in North Chennai, set himself on fire in front of the police station on the evening of January 20.

Rajan had arrived… pic.twitter.com/SvaSAgrwoV

— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) January 21, 2025