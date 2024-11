థానేలోని అంబర్‌నాథ్‌లో ఎన్నికల ప్రచారం సందర్భంగా ఓ మహిళ ఓపెన్ మ్యాన్‌హోల్‌లో పడిన ఘటన మొత్తం సీసీటీవీలో రికార్డైంది. ఈ సంఘటన ఆదివారం, నవంబర్ 10, రాత్రి 7:30 గంటల ప్రాంతంలో జరిగింది, మహిళ ఆ ప్రాంతం గుండా నడుచుకుంటూ వెళుతుండగా ప్రమాదవశాత్తు ఓపెన్ మురుగు కాలువలోకి జారిపోయింది. వీడియోలో చూపరులు వెంటనే ఆమెకు సహాయం చేస్తూ, గట్టర్ నుండి బయటకు రావడానికి సహాయం చేసారు. ఎన్నికల ప్రచారం సందర్భంగా జరిగిన ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Woman Falls Into Open Manhole During Election Campaign in Ambarnath

𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐨 𝐨𝐩𝐞𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐡𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐢𝐠𝐧 𝐢𝐧 𝐀𝐦𝐛𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐡 | CCTV video clip of young lady suddenly slipping in to gutter mains on Sunday has now gone viral. She is seen rising from the shoulder deep manhole. pic.twitter.com/Rikzxl3kyi

— MUMBAI NEWS (@Mumbaikhabar9) November 11, 2024