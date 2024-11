సనాతన ధర్మంలో దీపావళికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ పండుగను ప్రతి సంవత్సరం ఆశ్వీయుజ అమావాస్య నాడు జరుపుకుంటారు. సంపదలకు దేవత అయిన లక్ష్మీదేవిని ఈ రోజున పూజిస్తారు. సనాతన గ్రంథాలలో పురాతన కాలంలో, సముద్ర మథనం సమయంలో, ఆశ్వీయుజ అమావాస్య నాడు లక్ష్మీదేవి అవతరించినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని, ప్రతి సంవత్సరం ఆశ్వీయుజ అమావాస్య రోజున దీపావళి జరుపుకుంటారు. దేశ వ్యాప్తంగా దీపావళి వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభం అయ్యాయి.

భారత ఆర్మీ సైనికులు దీపావళి సెలబ్రేషన్స్ వీడియో ఇదిగో, డ్యాన్స్ వేస్తూ క్రాకర్లు పేల్చి మట్టి దీపాలను వెలిగించి పండుగ జరుపుకున్న ఇండియన్ ఆర్మీ

ఉత్తరప్రదేశ్ అయోధ్యలోని సరయూ ఘాట్ వద్ద లేజర్ మరియు లైట్ షో జరుగుతోంది. ఘాట్ దీపాలు మరియు రంగురంగుల లైట్లతో, రామ్ లీలా గురించి సౌండ్-లైట్ షో ద్వారా వివరించబడుతోంది. డ్రోన్ షో ఆద్యంతం ఆకట్టుకుంటోంది.

Ayodhya Deepotsav 2024:

#WATCH | Uttar Pradesh: Laser and light show underway at Saryu Ghat in Ayodhya. With the Ghat lit up with diyas and colourful lights, Ram Leela is being narrated through a sound-light show.

#Diwali2024 #Deepotsav pic.twitter.com/EzHgWWzTdl

— ANI (@ANI) October 30, 2024