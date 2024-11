ఒడిశాలోని అబ్దుల్ కలాం ద్వీపం నుండి డీఆర్‌డీఓ క్షిపణి పరీక్షను విజయవంతంగా ప్రయోగించింది. దీర్ఘశ్రేణి హైపర్‌ సోనిక్‌ క్షిపణిని విజయవంతంగా ప్రయోగించి... హైపర్‌ సోనిక్‌ క్షిపణులున్న అతికొద్ది దేశాల జాబితాలో భారత్ చేరింది.

దీర్ఘశ్రేణి హైపర్‌సోనిక్‌ క్షిపణిని విజయవంతంగా పరీక్షించడం వల్ల భారత్‌ ఓ పెద్ద మైలురాయిని దాటిందని రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌సింగ్ తెలిపారు. ఈ చారిత్రక ఘట్టంతో అత్యాధునిక మిలిటరీ టెక్నాలజీని సాధించిన అతికొద్ది దేశాల జాబితాలో భారత్‌ చేరిందన్నారు. క్షిపణిని తయారీలో భాగస్వామ్యమైన డీఆర్​డీఓ శాస్త్రవేత్తలను రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్ అభినందించారు.

The @DRDO_India has successfully conducted a flight trial of its long range hypersonic missile on 16th Nov 2024 from Dr APJ Abdul Kalam Island, off-the-coast of Odisha.

Raksha Mantri Shri @rajnathsingh has congratulated DRDO, Armed Forces and the Industry for successful flight… pic.twitter.com/wq7yM2YS9f

— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) November 17, 2024