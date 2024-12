2024కి మరి కొద్ది గంటల్లో గుడ్ బై చెప్పబోతున్నారం. కొత్త ఏడాది 2025కి స్వాగతం చేప్పేందుకు యావత్ ప్రపంచం రెడీ అయింది. ఈ నేపథ్యంలో 2024 ఏడాదికి సంబంధించి సూర్యుడు ఆఖరిసారి అస్తమిస్తున్నాడు. న్యూజిలాండ్‌ సహా తూర్పు దేశాల్లో ఇప్పటికే సూర్యుడు అస్తమించగా.. మన దేశంలోనూ అన్ని రాష్ట్రాల్లో సూర్యుడు అస్తమించాడు. ఈ ఏడాది ఆఖరి సూర్యాస్తమ‌యానికి సంబంధించి వివిధ రాష్ట్రాల్లో కెమెరాకు చిక్కిన అరుదైన‌ దృశ్యాలను కింది వీడియోల్లో చూడవచ్చు.

2024 సంవత్సరంలో చివరి సూర్యోదయం.. చూసేందుకు ఎగబడ్డ జనం.. మీరూ ఆ వీడియోలు చూడండి..

Last Sunset of 2024 Videos

#WATCH | Odisha: As the Sun begins to dip below the horizon, it marks the last sunset of the year 2024.

#WATCH | The setting Sun marks the last evening of the year 2024

#WATCH | West Bengal: As the Sun begins to dip below the horizon, it marks the last sunset of the year 2024

