2024కి మరి కొద్ది గంటల్లో గుడ్ బై చెప్పబోతున్నారం. కొత్త ఏడాది 2025కి స్వాగతం చేప్పేందుకు యావత్ ప్రపంచం రెడీ అయింది. ఈ నేపథ్యంలో 2024 ఏడాదికి సంబంధించి సూర్యుడు ఆఖరిసారి అస్తమిస్తున్నాడు. న్యూజిలాండ్ సహా తూర్పు దేశాల్లో ఇప్పటికే సూర్యుడు అస్తమించగా.. మన దేశంలోనూ అన్ని రాష్ట్రాల్లో సూర్యుడు అస్తమించాడు. ఈ ఏడాది ఆఖరి సూర్యాస్తమయానికి సంబంధించి వివిధ రాష్ట్రాల్లో కెమెరాకు చిక్కిన అరుదైన దృశ్యాలను కింది వీడియోల్లో చూడవచ్చు.
2024 సంవత్సరంలో చివరి సూర్యోదయం.. చూసేందుకు ఎగబడ్డ జనం.. మీరూ ఆ వీడియోలు చూడండి..
Last Sunset of 2024 Videos
#WATCH | Odisha: As the Sun begins to dip below the horizon, it marks the last sunset of the year 2024.
Visuals from Shri Jagannath Puri Temple. pic.twitter.com/wBV7AYVSTl
— ANI (@ANI) December 31, 2024
#WATCH | The setting Sun marks the last evening of the year 2024
Visuals from Bhubaneswar, Odisha pic.twitter.com/JbhdXA2804
— ANI (@ANI) December 31, 2024
#WATCH | West Bengal: As the Sun begins to dip below the horizon, it marks the last sunset of the year 2024
Visuals from the banks of Hooghly River, Kolkata pic.twitter.com/9ZfUU4lD2X
— ANI (@ANI) December 31, 2024
#WATCH | Sun sets to mark the last evening of the year 2024
Visuals from Central Delhi pic.twitter.com/Tpfi8hmUwq
— ANI (@ANI) December 31, 2024
(ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్ మరియు యూట్యూబ్తో సహా సోషల్ మీడియా ప్రపంచం నుండి సరికొత్త బ్రేకింగ్ న్యూస్, వైరల్ వార్తలకు సంబంధించిన సమాచారం సోషల్ మీడియా మీకు అందిస్తోంది. పై పోస్ట్ యూజర్ యొక్క సోషల్ మీడియా ఖాతా నుండి నేరుగా పొందుపరచడం జరిగింది. లేటెస్ట్లీ సిబ్బంది ఈ కంటెంట్ బాడీని సవరించలేదు లేదా సవరించకపోవచ్చు. సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో కనిపించే అభిప్రాయాలు మరియు వాస్తవాలు లేటెస్ట్లీ అభిప్రాయాలను ప్రతిబింబించవు, అలాగే లేటెస్ట్లీ దీనికి ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)