ప్రధాని (Prime Minister) నరేంద్రమోదీ (Narendra Modi) ఢిల్లీ (Delhi) లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల (Assembly Elections) ప్రచారం మొదలుపెట్టారు. యమునా నదిలో విషం కలుస్తోందన్న ఆప్‌ అధినేత అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఢిల్లీ వేదికగా ధ్వజమెత్తారు. దేశ రాజధానిలో ఘోండా శాసనసభ నియోజకవర్గంలో నిర్వహించిన ఎన్నికల ర్యాలీలో ఆమ్‌ఆద్మీపార్టీ (AAP)పై ప్రధాని మోదీ (PM Modi) తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ప్రధాని తాగే నీళ్లలో హరియాణాలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం విషం కలుపుతుందా..? అని ప్రశ్నించారు.

ఒక్క అవకాశం ఇవ్వాలంటూ ఢిల్లీ ఓటర్లను కోరిన ప్రధాని మోదీ, యమునా నదిలో విషం కలుస్తోందన్న కేజ్రీవాల్ వ్యాఖ్యలపై ధ్వజమెత్తిన నరేంద్ర మోదీ

యమునా నదిని ఉద్దేశపూర్వకంగా హరియాణా విషపూరితం చేస్తోందంటూ ఆప్‌ అధినేత అరవింద్ కేజ్రీవాల్ (Arvind Kejriwal) తీవ్ర ఆరోపణలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ వ్యాఖ్యలు ఆప్‌, హరియాణాలోని బీజేపీ ప్రభుత్వానికి మధ్య వివాదానికి దారితీసింది.

#WATCH | On Arvind Kejriwal's "poisonous water" remark, PM Modi says, "A former CM of Delhi has levelled disgusting allegations on people of Haryana. Due to fear of losing, people from 'aapda' have got rattled. Are people of Haryana different from those in Delhi? Are relatives of… pic.twitter.com/R95ESMkES6

