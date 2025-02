దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల (Assembly Elections) పోలింగ్‌ ముగిసింది. ఉదయం ఏడు గంటలకు మొదలైన ఓటింగ్‌ ప్రక్రియ సాయంత్రం 6గంటలకు ముగిసింది. సాయంత్రం 5గంటల వరకు 57.70 శాతం పోలింగ్‌ నమోదైనట్లు ఎన్నికల సంఘం (Election Commission) వెల్లడించింది. నార్త్‌-ఈస్ట్‌ ఢిల్లీ నియోజకవర్గంలో అత్యధికంగా 52.73శాతం పోలింగ్‌ నమోదు కాగా.. న్యూఢిల్లీలో అత్యల్పంగా 43.1శాతం పోలింగ్‌ రికార్డైంది.తాజాగా ఎగ్జిట్ పోల్స్ విడుదలయ్యాయి.

ఢిల్లీ ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలు ఇవిగో, బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తుందని తెలిపిన పి-మార్క్ ఎగ్జిట్ పోల్, కేజ్రీవాల్‌కి పరాభవం తప్పదని అంచనా

2025 ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన JVC-Times Now ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితం BJPకి స్పష్టమైన మెజారిటీని అంచనా వేసింది. ఈ సర్వే BJP+ 39-45 సీట్లు గెలుచుకుంటుందని అంచనా వేయగా, AAP 22-31 సీట్లు గెలుచుకుంటుందని అంచనా వేయబడింది, ఇది సగం మార్కుకు దగ్గరగా . కాంగ్రెస్ (INC) 0-2 సీట్లు గెలుచుకుంటుందని అంచనా వేయబడింది. ఈ ఫలితాలు ప్రకారం AAP ప్రతిపక్ష హోదాలో కూర్చుంటుంది. BJP ఢిల్లీలో తదుపరి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది. అయితే ఫిబ్రవరి 8న వెలువడే తుది ఫలితాలు ఫలితాన్ని నిర్ధారిస్తాయి.

Delhi Exit Poll 2025 Results:

JVC-Times Now Exit Poll for Delhi -

BJP+ 39-45

AAP 22-31

INC : 0-2

All Exit polls giving victory to BJP and giving 0-3 seats to INC.

