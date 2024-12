ఢిల్లీలోని ఆదర్శ్ నగర్ ప్రాంతంలో సోమవారం జరిగిన షాకింగ్ యాక్సిడెంట్ సీసీటీవీలో రికార్డైంది, వేగంగా వెళ్తున్న కారు పాదచారులు, వాహనాలపైకి దూసుకెళ్లింది. 17 ఏళ్ల యువకుడు నడిపిన హ్యుందాయ్ శాంత్రో కారు.. 56 ఏళ్ల రాజేష్ కుమార్ కమ్రా మరియు అతని 7 ఏళ్ల మనవడు మన్నత్‌ పైకి దూసుకెళ్లింది. వారు వాహనం కింద పడిపోయారు. ఉదయం 10.11 గంటలకు జరిగిన ఈ ఘటనలో నలుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఫుటేజీలో కమ్రా కారును తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించినట్లు చూపిస్తుంది. మనవడు కారు వెనుక భాగంలో ఇరుక్కుపోయాడు. పోలీసులు వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని మైనర్ డ్రైవర్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. అధికారులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Car Driven By Minor Hits Pedestrians in Delhi; Drags Man, His Grandson Under It

देखिए दिल्ली आदर्श नगर में हुआ खौफनाक एक्सिडेंट बताया जा रहा है कथित तौर पर एक नाबालिग द्वारा चलाई जा रही कार ने एक बच्चे सहित चार लोगों को कुचल दिया,उस बच्चे की हालत गंभीर है पुलिस ने मामला दर्ज किया है pic.twitter.com/qdlI8P8nXB — Lavely Bakshi (@lavelybakshi) December 16, 2024

