అర్జెంటీనాలోని శాన్ ఫెర్నాండో విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్ అవుతుండగా ఓ విమానం భవనంపైకి దూసుకెళ్లింది. అర్జెంటీనాలో జరిగిన విమాన ప్రమాదానికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో హల్‌చల్ చేస్తోంది. బొంబార్డియర్ ఛాలెంజర్ 300 (LV-GOK) విమానం బిల్డింగ్ మీద కుప్పకూలిన తరువాత మంటలు ఎగసిపడుతున్నట్లుగా వీడియో చూపుతోంది. విమానంలో ఎంతమంది ఉన్నారు, వారి పరిస్థితి ఏంటి అనే దానిపై ఇంకా అధికారిక సమాచారం లేదు.మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

Argentina Plane Crash:

JUST IN - A Bombardier Challenger 300 (LV-GOK) plane crashes into a building while landing at San Fernando Airport in Argentinapic.twitter.com/tidY77uzZu

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 18, 2024