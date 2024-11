IRCTC భోజనంలో లైవ్ సెంటిపెడ్‌ని కనుగొన్నందుకు ఢిల్లీ వ్యక్తి అసహనం వ్యక్తం చేశాడు. ఇటీవలి సంవత్సరాలలో భారతీయ రైల్వే ఆహార నాణ్యత మెరుగుపడిందని పేర్కొంటూ చేసిన ట్వీట్‌కు ప్రతిస్పందనగా ఆరయన్ష్ సింగ్ X (గతంలో ట్విట్టర్ అని పిలుస్తారు)కి వెళ్లారు. అతను తన IRCTC భోజనంలో ఊహించని కీటకాన్ని ఈదుతున్నట్లు చూపించే చిత్రాన్ని పోస్ట్ చేశాడు. ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ (IRCTC) నిర్వహిస్తున్న VIP లాంజ్‌లో భోజనం చేస్తున్నప్పుడు రైతాలో సెంటిపెడ్‌ను గమనించినట్లు భారతీయ రైల్వే ప్రయాణీకుడు తదుపరి పోస్ట్‌లో వివరించాడు. తన ఆహారంలో పురుగు ఉన్నట్లు గుర్తించిన తర్వాత, లాంజ్‌లోని ప్రయాణికులను జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరించినట్లు ఆయన తెలిపారు.

Yes, for sure, Indian Railway food quality has improved, now they are serving raita with more protein. https://t.co/YKtUQt7roZ pic.twitter.com/FpJVIKOhBC

— Aaraynsh (@aaraynsh) October 21, 2024