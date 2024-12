రష్యాలోని కజాన్‌లో భవనంలోకి డ్రోన్ కలకలం రేపింది. ఓ భవనంలో పై భాగాన్ని ఢీ కొట్టి డ్రోన్ పేలగా ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో భవనంలో ఉన్న వారు పరుగులు తీయగా ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. జర్మనీలో ఘోరం.. క్రిస్మస్‌ మార్కెట్‌లోకి దూసుకెళ్లిన కారు.. ఇద్దరు మృతి.. 60 మందికి గాయాలు (వీడియో)

Massive Fire Erupts As Drone Flies Into Building at Russia

Drone flies into building in Kazan, Russia

This is why we should be worried about what these drones are.

pic.twitter.com/37ubATvxGp

— The News You Dont See (@Crazynews4real) December 21, 2024