తమిళనాడు మధురై సెంట్రల్ జైలులో DSP (డాగ్ సర్వీస్ పోలీస్) హోదాలో పనిచేస్తున్న పోలీసు కుక్క ఈరోజు మరణించింది. జైలు ఆవరణలో 21 తుపాకీలతో సెల్యూట్ సహా పూర్తి పోలీసు గౌరవాలతో అంతిమ నివాళులర్పించారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫోటోలను మధురై సెంట్రల్ జైలు పోలీసులు సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయగా నెటిజన్లు సైతం నివాళి అర్పిస్తున్నారు.

పోలీసు విచారణలో కీలకం మారుతున్నాయి డాగ్ స్వ్కాడ్ సేవలు. ఇప్పటికీ కొంతమంది కీలక నేరస్తులను పట్టించాయి జాగిళాలు. అంతేగాదు ప్రముఖులు ఏదైనా సభకు లేదా చోటుకు వస్తున్నారంటే ముందుగా పోలీసులతో పాటు తనిఖీలకు వచ్చేవి జాగిలాలే. అలాంటి జాగిలాలు మరణించినప్పుడు పోలీసులు తగిన గౌరవంతో నివాళి అర్పించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.

Madurai Prison DSP-Rank Dog Passes Away.. Here are the details

Tamil Nadu: A Police dog serving at the rank of DSP (Dog Service Police) in the Madurai Central Prison passed away today. A final tribute was paid with full police honours, including a 21-gun salute, within the prison premises.

(Pics Source: Madurai Central Prison's Police) pic.twitter.com/ORaTJhgyKP

— ANI (@ANI) January 17, 2025