బెంగళూరు-తుమకూరు హైవే (NH-48)పై జరిగిన ఘోర ప్రమాదంలో బెంగళూరుకు చెందిన IAST సాఫ్ట్‌వేర్ సొల్యూషన్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ చంద్రం యెగపాగోల్ సహా ఆరుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. జాతీయ రహదారి 4పై నెలమంగళ తాలూకా తాలెకెరె గ్రామంలో వరుసగా రెండు ట్రక్కులు ఢీకొట్టుకున్నాయి. మధ్యలో ఉన్న కారుపై కంటైనర్‌ పడిపోవడంతో ఆరుగురు దుర్మరణం పాలయ్యారు. ప్రమాదం కారు నుజ్జునుజ్జుగా మారి ఘటన స్థలం బీభత్సంగా కనిపించింది. ప్రమాదంలో కారులో ఉన్న ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఇద్దరు చిన్నారులు సహా ఆరుగురు చనిపోయారు. వారంతా అక్కడిక్కడే మృతి చెందారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, హైవే అథార్టీ సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటన స్థలానికి చేరుకుని కారులో నుంచి మృతదేహాలను వెలికితీశారు. పోస్టు మార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు.

కర్ణాటకలో షాకింగ్ రోడ్డు ప్రమాదం, ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఆరుగురు మృతి...ట్రక్కు-వోల్వో కారును ఢీకొనడంతో ప్రమాదం

Nelamangala Accident Video:

CCTV footage captured the harrowing moment when a container truck lost control and toppled onto a #Volvo XC90 car and a two-wheeler on the Bengaluru National Highway, leading to the tragic loss of six lives. The incident occurred near #Nelamangala, highlighting the dangers of… pic.twitter.com/jLOCydktZi

— Madhuri Adnal (@madhuriadnal) December 21, 2024