దిగ్భ్రాంతికరమైన, భయంకరమైన సంఘటనలో, బ్రూక్లిన్‌లోని న్యూయార్క్ సిటీ సబ్‌వేలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి నిద్రిస్తున్న మహిళకు నిప్పంటించాడు, చివరికి ఆమె డిసెంబర్ 22 ప్రారంభంలో క్రూరమైన దాడితో మరణించింది. నిందితుడైన అనుమానితుడిని గ్వాటెమాలన్ వలసదారుగా గుర్తించారు. అంతే కాకుండా సెబాస్టియన్ జాపెటా అనే వ్యక్తి సమీపంలోని బెంచ్‌పై ప్రశాంతంగా కూర్చుని, మహిళ సజీవ దహనమువుతంటే చూస్తూ కూర్చున్నాడు. బ్రూక్లిన్ స్టేషన్‌లో దాడి జరిగిన తర్వాత పోలీసులు నిందితుడితో క్లుప్తంగా సంభాషిస్తున్నట్లు చూపించే వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో కనిపించాయి, అయితే ఈ సంఘటనలో అతని పాత్ర గురించి తెలియక అతన్ని విడిచిపెట్టాడు. నివేదికల ప్రకారం, గంటల తర్వాత, మాన్‌హట్టన్ సమీపంలోని మరొక సబ్‌వేలో జపెటాను ఒక పౌరుడు గుర్తించాడ. అది అతని అరెస్టుకు దారితీసింది.

షాకింగ్ వీడియో, మహిళను నీటిలోకి ఈడ్చుకెళ్లిన మొసలి, గంట తర్వాత మృతదేహాన్ని నోట్లో పెట్టుకుని బయటకు రావడంతో షాక్

Man Sets Woman on Fire in New York Subway Car

NEW: The man suspected of lighting a woman on fire on a New York City subway has been identified as Sebastian Zapeta.

The man apparently sat on a bench and watched his victim burn.

Police, who clearly had no clue what was going on, reportedly told the man who is believed to… pic.twitter.com/dxYibgfncJ

— Collin Rugg (@CollinRugg) December 22, 2024