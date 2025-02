ఒక్క ఐడియా జీవితాన్నే మార్చేస్తుంది అన్నట్లు మహారాష్ట్రలోని నాగపూర్‌లోని ఓ పానీపూరి బండి వ్యాపారికి అదిరే ఐడియా వచ్చింది(Viral Video). కస్టమర్లను ఆకట్టుకునేందుకు బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించాడు.

కేవలం ₹99,000 చెల్లించి జీవితాంతం అన్లిమిటెడ్ పానీపూరి తినవచ్చు!(Panipuri vendor). అంటే ఒకసారి డబ్బు ఇచ్చిన తరువాత జీవితాంతం మీ జేబులో చేయి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు.

మీరు రూ.151 పానీపూరి ఒకేసారి తింటే ₹21,000 బహుమతి గెలుచుకోవచ్చు! (panipuri bumper offer)కానీ ఇది అంత ఈజీ కాదు. ఈ విభిన్నమైన ఆఫర్ గురించి సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చ నడుస్తోంది.వినడానికి సరదాగా ఉన్న నాగపూర్ వాసులు మాత్రం పానీపూరి ఛాలెంజ్‌కు రెడీ అవుతున్నారు.

Panipuri vendor in Nagpur offers unique discounts ..

#WATCH | Nagpur, Maharashtra | Panipuri vendor in Nagpur offers unique discounts such as unlimited lifetime Panipuri for Rs 99,000 or a reward of Rs 21,000 on eating 151 Panipuris in one sitting to attract customers. pic.twitter.com/pebmO2crx3

— ANI (@ANI) February 14, 2025