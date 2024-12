కల్కి2898ఏడీ చిత్రం కోసం జపాన్‌లోని అభిమానులకు ప్రత్యేక సందేశంలో ప్రభాస్ జపనీస్ భాషలో మాట్లాడారు. బాహుబలి సిరీస్ విజయం తర్వాత "పాన్-ఇండియన్" స్టార్‌గా మారారు భారతీయ నటుడు ప్రభాస్. ఆయన నటించి సినిమా కల్కి2898ఏడీ జపనీస్, చైనీస్, కొరియన్ మరియు తైవానీస్ భాషల్లోకి డబ్ చేయబడింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన మాట్లాడుతూ..షూటింగ్లో నా కాలు బెణికింది అందుకే జపాన్ ప్రమోషన్స్ కు రాలేకపోయా, త్వరలోనే కలుస్తానని రెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్ అన్నారు.

