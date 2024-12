పూణే పోలీస్‌ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (హెడ్‌క్వార్టర్స్) డాక్టర్ సందీప్ భాజీభాక్రే ఓ వ్యక్తి ప్రాణాలను కాపాడిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. వనోరీ ప్రాంతంలో జరిగిన ప్రమాదంలో ఓ యువకుడు నెత్తుటి గాయాలతో రోడ్డుపై పడిపోయాడు. పూణే సిటీ పోలీసుల కథనం ప్రకారం, ఈ సంఘటన ఈరోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు వానోరీలోని జగ్తాప్ డైరీ చౌక్ వద్ద జరిగింది. బైక్ పై వెళ్తున్న యువకుడు వృద్ధురాలిని ఢీకొట్టడంతో ఇద్దరూ కిందపడ్డారు. మహిళకు స్వల్ప గాయాలు కాగా, యువకుడు షాక్‌తో బైక్‌పై నుంచి కిందపడ్డాడు. అటుగా వెళుతున్న డాక్టర్ భాజీభాక్రే వెంటనే సహాయం చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు.యువకుడికి ప్రాథమిక చికిత్స అందించి వృద్ధురాలికి రక్తస్రావం కావడాన్ని గమనించాడు. వెంటనే రక్తస్రావం ఆపడానికి అతను తన రుమాలును ఉపయోగించాడు. డాక్టర్ భాజీభాక్రేపై సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.

DCP Dr. Sandeep Bhajibhakre Saves Life of Accident Victim

# DCP Dr. Sandeep Bhajibhakare of Pune Police proved that heroes walk among us. Witnessing a car-bike collision at Jagtap Chowk, Wanawadi, he sprang into action when the injured rider began seizing.… pic.twitter.com/XYPOPZQnFc

A youth was run over by a car at Jagtap Chowk in Wanowrie area. After that, the young man fell on the road and was in a serious condition. At this time, Deputy Commissioner of Pune City Police Dr. Sandeep Bhajibhakre who was passing by the same road immediately reached the spot… pic.twitter.com/rmZH9aXpFF

— Pune Mirror (@ThePuneMirror) December 24, 2024