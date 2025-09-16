భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) టీం ఇండియాకు కొత్త లీడ్ స్పాన్సర్ కోసం నిర్వహించిన ప్రక్రియ నేటితో ముగిసింది. ఈ పోటీలో పలు కంపెనీలు పోటీ పడగా చివరకు గురుగ్రామ్ ఆధారిత అపోలో టైర్స్ రూ.579 కోట్ల భారీ బిడ్‌తో కొత్త స్పాన్సర్‌గా ఎంపికైంది. ఈ కొత్త ఒప్పందం ప్రకారం, టీం ఇండియా జెర్సీలో ఇకపై అపోలో టైర్స్ లోగో కనిపిస్తుంది. గత ఒప్పందం ప్రభుత్వ ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ చట్టం కారణంగా ముగిసిన నేపథ్యంలో, BCCI సెప్టెంబర్ 2న కొత్త స్పాన్సర్ కోసం బిడ్ ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. అప్పటినుండి టీం ఇండియా ఆసియా కప్ (దుబాయ్, అబుదాబి)లో స్పాన్సర్ లేకుండా ఆడుతోంది. అపోలో టైర్స్‌తో జరిగిన ఈ 3 సంవత్సరాల ఒప్పందం కింద, మొత్తం 121 ద్వైపాక్షిక మ్యాచ్‌లు మరియు 21 ఐసీసీ మ్యాచ్‌లు స్పాన్సర్ కవర్‌లో వస్తాయి. గ్రేటర్ నేషనల్, జెకె సిమెంట్స్ వంటి పెద్ద కంపెనీలు కూడా పోటీలో పాల్గొన్నప్పటికీ, అపోలో టైర్స్ గరిష్ట బిడ్‌తో హక్కులను పొందింది.

Apollo Tyres new jersey sponsor of Indian cricket team

