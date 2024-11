పెర్త్ వేదికగా భారత్‌తో జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో ఆస్ట్రేలియా 104 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. దీంతో తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో టీమిండియాకు 46 పరుగుల ఆధిక్యం దక్కింది. భారత బౌలర్లలో జ‌స్‌ప్రీత్ బుమ్రాకు 5 వికెట్లు ద‌క్క‌గా, హ‌ర్షిత్ రాణాకు 3 వికెట్లు ద‌క్కాయి. టెస్టుల్లో బుమ్రా 5 వికెట్లు తీసుకోవ‌డం ఇది 11వ సారి. కుప్పకూలిన టిమిండియా టాప్‌ ఆర్డర్..150 పరుగులకే ఆలౌట్, 41 పరుగులతో రాణించిన నితీశ్ రెడ్డి

Here's Tweet:

Innings Break!

Australia have been bowled out for 104 runs and #TeamIndia secure a 46-run lead. Captain @Jaspritbumrah93 leads by example taking 5 wickets, while debutant Harshit Rana gets 3 and @mdsirajofficial has 2.

It is time for Lunch on Day 2 and post that the Indian… pic.twitter.com/eryt7KsGKf

— BCCI (@BCCI) November 23, 2024